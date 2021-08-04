* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, 4 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Решение Мосгорсуда о признании ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фонда защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистскими организациями вступило в силу 4 августа.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Алексей Навальный

Решение оглашено на заседании Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Жалобы на решение Мосгорсуда (от 9 июня 2021 года) были отклонены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня Мосгорсуд признал вышеперечисленные организации экстремистскими, удовлетворив иск прокуратуры Москвы. Деятельность Фонда борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была тогда же незамедлительно прекращена.