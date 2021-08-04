Москва, 4 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. 9 августа в 13:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему: «Археология Москвы — особенности и важность реформирования».

Иван Шилов ИА REGNUM В пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему: «Археология Москвы — особенности и важность реформирования»

Москва навсегда утрачивает свою первозданность и историю, всё реже в слоях земли разных эпох находят археологические артефакты. За последние несколько лет система работы археологической службы претерпела немало изменений. Если раньше все изыскания необходимо было провести и согласовать до начала строительства, а служба обладала полномочиями остановить любую стройку в одностороннем порядке, если будут найдены археологические артефакты, то теперь сам застройщик обязан уведомить службу о найденных реликвиях или остатках постройки. По регламенту, после этого строительство останавливается на неопределенный срок, пока не будут закончены все исследовательские работы. Это невыгодно, так как остановка строительства ведёт к увеличению расходов. В ходе круглого стола участники обсудят вопросы:

Существенное ужесточение штрафных санкций из-за сокрытия найденных археологических находок;

Систему аттестации археологов и возможную ответственность за их профессиональные нарушения;

Механизм общественного контроля за проведением раскопок;

Проблему чёрных копателей и серого рынка археологических артефактов;

Попустительство властей при строительстве и благоустройстве города.

Также у организаторов есть ряд инициатив по реформированию отрасли археологии, которые и обсудят собравшиеся эксперты.

Приглашенные к дискуссии эксперты:

Митрохин Сергей Сергеевич — депутат Мосгордумы; Георгий Саатчян — представитель Архнадзора, ведущий специалист учебно-научной лаборатории кафедры историковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ; Кондратьев Игорь Игоревич — российский археолог, один из создателей первой в стране муниципальной археологической службы в Москве; Мартиросов Андрей Юрьевич — председатель правления ТСЖ «Дом на Ленивке»; Андреева Александра Юрьевна — архитектор, реставратор; Наталья Самовер — историк; Екатерина Святицкая — заведующая сектором «Археология» Музея Москвы.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра:г. Москва, Берсеневский переулок, д.2, стр.1 (метро Кропоткинская)

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