Токио, 4 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Подводная лодка нового поколения Taigei SS 513 проекта 29SS впервые вышла на ходовые испытания в Японии, сообщает Military Leak.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Неатомная субмарина построена на верфи Kobe Mitsubishi Heavy Industries и была спущена на воду 14 октября 2020 года.

В состав военного флота Японии субмарину планируют передать в марте 2022 года. При этом отмечено, что всего будет построено семь подводных лодок этого типа.

Неатомная подлодка JS Taigei («Тайгэй») SS 513 является головной субмариной в серии аналогичных кораблей, которые должны заменить подлодки класса Soryu.

По утверждению разработчиков, новая подлодка отличается уменьшенной рубкой, что должно обеспечить снижение гидродинамического сопротивления и уровень шумности.

Кроме того, на 84-метровой субмарине водоизмещением около трёх тыс. тонн установлена новая система шноркелей со сниженной сигнатурой, ГАС нового поколения, а также новые литий-ионные аккумуляторы вместо двигателя Стирлинга.

О вооружении подлодок проекта 29SS пока ничего не сообщается.