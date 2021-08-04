Вашингтон, 4 августа, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft с сентября 2021 года вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников, передаёт 4 августа ИА «Красная весна».

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В заявлении компании уточняется, что вакцинация будет необходима не только для сотрудников офисов В США, но и для тех, кто прибывает по делам или в гости на территорию кампуса.

Напомним, офисы Microsoft пустуют уже более года в связи с переводом сотрудников на удалённую работу. Ранее компания перенесла дату возвращения к обычному режиму работы с 7 сентября на 4 октября. При этом было объявлено, что эта дата может быть не окончательной.