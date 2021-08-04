Вашингтон, 4 августа, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Барабанщика The Offspring Пита Парада не взяли в тур после того, как он отказался делать вакцину от коронавируса, сославшись на медицинские показания. Об том 4 августа сообщает BBC.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По словам музыканта, врач посоветовал ему не делать вакцину, потому что у него редкое аутоиммунное расстройство.

В своем Instagram он написал, что «не в состоянии выполнить то, что все больше становится обязательным в рамках индустрии». Из-за этого, объяснил барабанщик, «недавно было принято решение, что я небезопасен для окружающих, в студии и на гастролях».

Напомним, что группа должна начать тур по США уже 8 августа.