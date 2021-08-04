В Нижнем Тагиле пожаловались на нехватку лекарств от коронавируса
Нижний Тагил, Свердловская область, 4 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Жители Нижнего Тагила жалуются на плачевную ситуацию со здравоохранением, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
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По словам главы региона, горожане сами заявили ему о проблемах в сфере медицины.
«Мне пишут, что в поликлиниках нет лекарств от коронавируса, и поэтому врачи могут предложить только парацетамол. Пишут, что долго делают ПЦР-тесты», — написал Куйвашев.
Также жители жалуются на проблемы с плановой медпомощью — горожане порой не могут найти работающий травмпункт.
В город уже направили дополнительные лекарства для лечения COVID-19, добавил чиновник. Теперь Куйвашев планирует посетить Нижний Тагил 6 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области число случаев заражения коронавирусом приблизилось к отметке в 110 тыс.