Нижний Тагил, Свердловская область, 4 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Жители Нижнего Тагила жалуются на плачевную ситуацию со здравоохранением, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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По словам главы региона, горожане сами заявили ему о проблемах в сфере медицины.

«Мне пишут, что в поликлиниках нет лекарств от коронавируса, и поэтому врачи могут предложить только парацетамол. Пишут, что долго делают ПЦР-тесты», — написал Куйвашев.

Также жители жалуются на проблемы с плановой медпомощью — горожане порой не могут найти работающий травмпункт.

В город уже направили дополнительные лекарства для лечения COVID-19, добавил чиновник. Теперь Куйвашев планирует посетить Нижний Тагил 6 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области число случаев заражения коронавирусом приблизилось к отметке в 110 тыс.