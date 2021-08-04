Москва, 4 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве для жителей РФ и Южной Осетии, сообщает 4 августа официальный сайт правовой информации, опубликовавший соответствующее распоряжение.

Флаг Южной Осетии

Российскому МИД поручено подписать вышеуказанное соглашение, в рамках которого «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», — указано в тексте документа.