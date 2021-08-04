Пекин, 4 августа, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении двух китайских велосипедисток, которые вышли на церемонию награждения на Олимпиаде в Токио надев значки с изображением Мао Цзэдуна. Об этом 4 августа сообщает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Цзэдун

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МОК уже обратился в Олимпийский комитет Китая с просьбой предоставить отчет по поводу инцидента.

Речь идет о китаянках Бао Шань Чжу и Чжун Тяньши, которые взяли золото в понедельник, 2 августа.

Проблема в том, что наличие значков с политическим лидером было расценено как политическое заявление, что противоречит правилам Олимпиады.

Напомним о Правиле 50 устава Олимпийской хартии, согласно которому во время Олимпиады не допускаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа американских рапирист Рейс Имбоден, получивший бронзу в командных соревнованиях в Токио, вышел на церемонию награждения с нарисованным крестом на руке, а позже написал в Instagram, что данный знак является жестом протеста и выражает солидарность угнетенным.

Сообщений о расследовании по поводу его демонстрации пока не последовало.