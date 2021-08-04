Москва, 4 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Доступ российских пользователей к DeviantArt ограничен, сообщили в Роскомнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет

Ограничения российское ведомство ввело с 3 августа из-за того, что сайт проигнорировал требования Роскомнадзора и не ограничил, как это было предприсано, доступ к опасному контенту.

Добавим, что ранее Роскомнадзор направлял администрации DeviantArt требования по удалению опасной для детей информации: она подпадает под содержащую детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.