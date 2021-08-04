Женева, Швейцария, 4 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Не проводить повторную вакцинацию до конца следующего месяца призывает страны ВОЗ, сообщил 4 августа журналистам гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

Гебрейесус «ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября».

По его словам, препараты, которые освободились бы, если бы ревакцинация была отложена, помогли бы странами с низкими доходами. Таким образом удалось бы вакцинировать до конца сентября не менее десяти процентов населения всего мира.