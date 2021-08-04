Подгорица, 4 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Черногория столкнулась с резким скачком количества пациентов с COVID-19 и вдвое большим количеством госпитализированных пациентов по сравнению с предыдущей неделей, органы здравоохранения не думают об ужесточении эпидемиологических мер, связанных с въездом в Черногорию, заявили в комиссии по здравоохранению парламентской партии DPS.

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Там отмечают, что текущие меры в странах Средиземноморья, доходы бюджета которых также во многом зависят от туризма, существенно отличаются.

«Для въезда во все страны ЕС с 1 июня туристам из стран ЕС и Шенгенской зоны необходим цифровой сертификат ЕС на COVID-19. Для пассажиров из в третьих странах требуется отрицательный тест, доказательства вакцинации или недавнего заражения COVID-19», — говорится в заявлении комиссии.

Комиссия DPS отмечает, что в Европе нет страны, которая безоговорочно разрешает въезд на свою территорию, как в случае с Черногорией.

«Недопустимо рисковать жизнями граждан из-за чьей-то плохой оценки, потому что именно они пострадают от неправильных решений нынешней власти. Мы повторяем, что одна человеческая жизнь важнее всех доходов», — говорится в сообщении.