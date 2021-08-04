Киев, 4 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Ещё одна страна присоединилась к участию в проекте «Крымская платформа», сообщил вечером 4 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Дипломат не сказал, какая именно это страна, уточнив лишь, что речь идёт о «важном партнёре» Украины.

Таким образом, отметил Кулеба, количество участников саммита достигло 31-го, и пошло на четвертый десяток.

«Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что некоторые страны до последнего будут держать в секрете своё участие в проекте «Крымская платформа» из-за давления со стороны России.