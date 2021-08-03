Киев, , 19:59 — REGNUM Некоторые страны до последнего будут держать в секрете своё участие в проекте «Крымская платформа» из-за давления со стороны России.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом на брифинге вечером 3 августа заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Любая страна, которая на 100% подтверждает свое участие в «Крымской платформе» — она сразу же испытывает давление со стороны дипломатов, а, возможно, и спецслужб Российской Федерации», — заявил Никифоров.

По словам спикера Зеленского, ключевой вопрос касается того, как страна может сопротивляться этому давлению России — «для кого-то оно посильное, а для кого-то — нет».

ИА REGNUM напоминает, что накануне сам Зеленский заявил, что 29 государств, в том числе ведущие мировые державы, подтвердили своё участие в саммите и готовность подписать совместную декларацию. В этом контексте он призвал Россию «навсегда забыть о том, что Украина забудет о Крыме».