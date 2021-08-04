Вашингтон, 4 августа, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Симона Байлз, спортивная гимнастка, взявшая бронзу на Олимпийских играх в Токио, рассказала, что во время Олимпиады умерла ее тетя. Об этом 4 августа сообщает CNN.

Fernando Frazao. Agencia Brasil Симона Байлз

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«Два дня назад неожиданно умерла моя тетя, и я не ожидала, что это случится на Олимпийских играх. Я хочу сказать, что людям следует быть немного более внимательным к тому, что они говорят в интернете, потому что они не представляют через что проходят спортсмены», — сказала Байлз.

В Токио спортсменка внезапно отказалась от участия в четырех индивидуальных финалах — многоборье, опорный прыжок, брусья и вольные упражнения. Она снялась с соревнований сославшись на проблемы с психическим здоровьем.

После этого интернет был переполнен комментариями о ее поступке. Высказывания варьировались от самых добрых до крайне негативных.

«Каждый день я проходила медицинское обследование у врачей, а затем у меня было по два сеанса со спортивным психологом, что помогло мне сохранить душевное равновесие, — сказала Байлз о подготовке к финалу на бревне. — Мне разрешили выступать на бревне, а я, честно говоря, не думала, что мне разрешат выступать вчера вечером».

Напомним, что 24-летняя спортсменка завоевала четыре золотых медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио. За свою карьеру она принесла для США более 30 медалей.