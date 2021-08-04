Москва, 4 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Поздравления российским синхронистскам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко в связи с их победой на Олимпиаде направил президент РФ Владимир Путин 4 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

Владимир Путин «Уважаемые Светлана Алексеевна и Светлана Константиновна! Сердечно поздравляю вас с олимпийским триумфом».

Глава государства отметил, что Москва ждала от спортсменок красивой и убедительной победы, верила, что они справятся с задачей.

Владимир Путин «И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания».

Президент пожелал победительницам новых успехов и всего самого доброго.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ромашина и Колесниченко завоевали 4 августа золото в состязании дуэтов на Играх в столице Японии.