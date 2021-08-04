Канберра, 4 августа, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Вице-президент австралийского олимпийского комитета и посланник австралийской команды на Олимпийских играх в Токио Айан Честерман заявил, что «глубоко разочарован» «неприемлемым» поведением австралийской команды по футболу и регби во время полета домой. Об этом 4 августа сообщает CNN.

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«Только скажу, что они чрезмерно употребили алкоголь, что они вели себя шумно и мешали другим пассажирам, и что они не реагировали на просьбы сделать все, что им нужно было сделать во время полета», — сказал Честерман журналистам.

«По крайней мере одному человеку стало плохо в туалете самолета, что привело к тому, что туалет был неработоспособен до конца полета», — добавил он.

«Могу также сказать, что я глубоко разочарован таким поведением, — сказал Честерман. — Такое поведение явно неприемлемо и не соответствует установленным стандартам».

Руководитель отметил, что комитеты австралийского футбола и регби уже начали официальное расследование инцидента. Австралийский олимпийский комитет (АОК) дождется результатов расследования, прежде чем предпринять дальнейшие действия.