Екатеринбург, 4 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала пандемии подтвердили уже 109 498 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в регионе зафиксировали 511 новых ковид-пациентов, из них 162 — жители Екатеринбурга. Для сравнения, 3 августа было обнаружено 519 носителей вируса.

В регионе скончались от COVID-19 ещё 23 человека (всего — 4 446).

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловский онкодиспансер частично закрыли на карантин из-за COVID-19.