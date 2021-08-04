Москва, 4 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Потепление ожидает Россию на фоне климатических изменений на планете, заявил 4 августа старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский.

Цитата из к/ф «Конец света». реж Микаэль Хавенит. 2010. Бельгия Конец близок

В интервью «Парламентской газете» эксперт сообщил, что, по прогнозам, «в один год из пяти ближайших температура превысит на полтора градуса доиндустриальный уровень». Отметив, что этот показатель «зафиксирован в Парижском соглашении» по климату, Чернокульский добавил:

«Как дальше будет развиваться ситуация, зависит от того, какие меры мы примем. Будем дальше жечь уголь, нефть, газ — к концу века, по разным прогнозам, получим плюс четыре-семь градусов. При этом в России температура воздуха вырастет на семь-девять градусов, а в отдельных северных регионах — на 9−11».

По его мнению, спасение — в снижении углеродного следа, которое позволило бы к концу века получить показатель всего лишь два градуса по отношению к концу XIX века, причём для России этот прогноз составляет около трёх градусов.

Читайте также:Есть ли у России шанс выбраться из ловушки Парижского соглашения? Часть 1