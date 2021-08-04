В России скоро температура воздуха вырастет на 7-9 градусов – эксперт
Москва, 4 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Потепление ожидает Россию на фоне климатических изменений на планете, заявил 4 августа старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский.
В интервью «Парламентской газете» эксперт сообщил, что, по прогнозам, «в один год из пяти ближайших температура превысит на полтора градуса доиндустриальный уровень». Отметив, что этот показатель «зафиксирован в Парижском соглашении» по климату, Чернокульский добавил:
По его мнению, спасение — в снижении углеродного следа, которое позволило бы к концу века получить показатель всего лишь два градуса по отношению к концу XIX века, причём для России этот прогноз составляет около трёх градусов.
Читайте также:Есть ли у России шанс выбраться из ловушки Парижского соглашения? Часть 1