Подгорица, 4 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Черногорию прибыла партия вакцины Pfizer (1400 доз), и интерес граждан к этой вакцине велик, о чем свидетельствует очередь перед Университетским центром, пишет агентство Mediabiro.

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Врач из поликлиники в Подгорице Сладьяна Рачич говорит, что вакцину Pfizer начали вводить рано утром.

«Есть большой интерес, есть большое количество людей, которые откликнулись сегодня утром. Здесь очень многолюдно, и мы стараемся обеспечить соблюдение всех мер, но мы просим граждан помочь нам во всем этом «, — сказал Рачич.

Он говорит, что причины такого интереса граждан разные.

«Хронические пациенты и уязвимые люди, люди с серьезными заболеваниями, например, онкологические пациенты, в основном получают рекомендации от врача-специалиста для вакцинации Pfizer. Кроме того, большое количество молодых людей хотят получить вакцину Pfizer для путешествий «, — пояснила она, добавив, что также доступны вакцины Astra Zeneca и Sinopharm.