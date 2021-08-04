Волгоград, 4 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Волгоградской области 4 августа зарегистрировано 16 летальных исходов у ковид-пациентов, и это стало новым печальным рекордом. Впервые подтверждено 323 новых случая заболевания COVID-19, что на четыре больше, чем выявлено за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 24 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 72 528 носителей инфекции, справились с болезнью 64 538 жителей, из них 297 человек выписаны за истекшие сутки. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 6 115 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1 875 человек.