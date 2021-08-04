Вашингтон, 4 августа, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Число заразившихся коронавирусом превысит 200 млн человек во всем мире уже на следующей неделе, сообщается 4 августа в еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организацией здравоохранения.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

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За последнюю неделю в мире было выявлено более 4 млн случаев заражения COVID-19. В отчете уточняется, что значительный рост новых заражений был зафиксирован в Восточно-Средиземноморском и Западно-Тихоокеанском регионах.

Общее число выявленных случаев заражения в мире в настоящее время достигло почти 197 млн.

Отметим, что наибольшее число новых случаев за прошедшую неделю было отмечено в США, Индии, Индонезии, Бразилии и Иране.

А вот глобальное число смертей снизилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Регион Северной и Южной Америки сообщил о снижении смертности от COVID-19 на 29%.

Общее количество смертей в мире достигло 4,2 млн.

На этом фоне Альфа-штамм был зарегистрирован в 182 странах, Бета-штамм выявлен в 132 странах, а Гамма-штамм обнаружен в 81 стране. О штамме-Дельта сообщили в 135 странах.