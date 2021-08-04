Вашингтон, 4 августа, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах примерно 93,4% новых заражений коронавирусов приходятся на штамм «Дельта», сообщает 4 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Уточняется, что цифра в 93,4% была зафиксирована за последние две недели июля.

При этом в некоторых штатах показатель еще выше, в том числе в Айове, Канзасе, Миссури и Небраске, где на долю штамма «Дельта» приходится более 98% циркулирующего вируса.

Напомним, что еще в мае распространенность штамма «Дельта» в США оценивалась примерно в 3%.