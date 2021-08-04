Москва, 4 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Некоторые заявления из ЕС о том, что у европейского фармрегулятора недостаточно данных о «Спутнике V» для признания вакцины, не имеют прямого отношения к существующей ситуации.

Ответный удар

Российский фонд прямых инвестиций в телеграм-канале «Спутник V» 4 августа сообщает, что в Европейском агентстве лекарственных средств процесс одобрения первой российской вакцины «идёт в положительном и профессиональном ключе».

«Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика), — говорится в сообщении. — По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв».

Добавим, что 69 стран на планете уже подтвердили эффективность и безопасность «Спутника V», им проводится массовая вакцинация в ряде стран, причём данных о серьёзных побочных явлениях, в отличие от некоторых нероссийских вакцин, нет.

«Команда «Спутник V» призывает к объединению усилий в рамках борьбы с коронавирусом и его штаммами», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия якобы не предоставила достаточных данных европейскому фармрегулятору по безопасности «Спутника V», заявила ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.