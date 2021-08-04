Москва, 4 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Национальные проекты прибавят к экономическому росту России менее 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Что касается национальных проектов, о которых у нас много говорят, то их вклад в возможный экономический рост оценивается очень скромно — прибавка менее 1%, — сказал Колганов. — Нацпроекты — это ведь не что-то такое, что делается сверх ранее предусмотренных государственных инвестиций. Это просто переупаковка текущей экономической политики в некую упорядоченную структуру. Это упорядочивание до какой-то степени свой эффект дает. Что-то, может быть, и прибавляется. Но о значительном структурном маневре пока говорить не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов дал прогноз, сколько еще продлится экономический рост в странах ЕАЭС.