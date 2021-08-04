Москва, 4 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 4 августа, по данным на 15:40 по мсккотировки нефти марки Brent падают на 1,45%, откатываясь в район $71,36 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Chris Potter Цена на нефть

«В первой половине дня на рынке наблюдались осторожные покупки, но затем цены ушли в красную зону.

Главным негативом для рынка углеводородов продолжают оставаться опасения замедления восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. В то же время ряд позитивных факторов остаются не отыгранными.

Так, обострение ситуации вокруг Ирана продолжается, предварительные данные от Американского института нефти показали снижение запасов.

Сегодня выйдут окончательные данные по запасам нефти в США, которые, вероятно, окажут поддержку спросу. Стремительный рост цен на газ в Европе также поддерживает рынок углеводородов в целом.

Позапрошлая неделя показала, что просадки довольно быстро выкупаются рынком — в нефть дешевле $70 в условиях устойчивого дефицита никто не верит», — пояснил эксперт.

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