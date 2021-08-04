Москва, 4 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Сегодня, 4 августа, по состоянию на 15:35 по мск доллар на Московской бирже эфемерно подрастает на 0,01%, оставаясь на отметке 72,94 рубля. Евро прибавляет столь же скромные 0,5%, держась в районе 86,6 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Основной негатив для российской валюты исходит с рынка нефти, где продолжаются атаки «медведей».

Поддержку рублю должны оказать итоги размещения ОФЗ МинФином на сумму 55 млрд рублей, прошедшие с почти двойной переподпиской.

На фоне данных по рынку труда США, показавших существенно меньшее, чем ожидалось количество новых созданных рабочих мест, уверенность инвесторов в сохранении ФРС мягкой монетарной политике укрепится, что окажет поддержку ценам на сырье и валютам развивающихся рынков.

Полагается, что в ближайшее время можно будет увидеть новые попытки сыграть на укрепление рубля», — считает эксперт.

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