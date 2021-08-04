Воронеж, 4 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Сильная жара возвращается в Воронежскую область, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили 4 августа в областном ГУ МЧС.

ИА REGNUM Жара в городе

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«Днём 6−7 августа 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35−37 градусов», — говорится в сообщении.

По информации Воронежского гидрометеоцентра, ещё 4−5 августа будет сохраняться относительно комфортная температура воздуха — до 30 градусов. 6 августа днём воздух прогреется до +32, ночью будет около +20 градусов. В выходные, 7−8 августа, днём ожидается 35−37 градусов. По данным Росгидрометеоцентра, такой прогноз сохраняется и на 9−10 августа.