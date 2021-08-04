Москва, , 15:40 — REGNUM Инцидент с попыткой подрыва гранаты в Кабмине Украины в Киеве красноречиво показывает ситуацию с ветеранами так называемой АТО в стране. Об этом 4 августа заявил глава харьковского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот поступок — маркер, что на самом деле происходит, об отношении к так называемым героям», — заявил Лесик.

«Второй момент: действительно, какое уважение, почёт или льготы? Я за скобки вынесу, что в данном случае люди, которые взяли оружие, хотя не была объявлена война, пошли убивать тех же самых украинцев. Вот и ответ на вопрос, какое к ним может быть отношение. Здесь вещи надо называть своими именами», — указал он.

В Киеве 4 августа ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. На место ЧП оперативно выехали полицейские и бойцы спецназа для возможного штурма здания. Позже выяснилось, что угрожавший подорвать гранату был награжден Порошенко орденом в 2015 году.