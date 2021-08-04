Екатеринбург, 4 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Одно из отделений Свердловского областного онкодиспансера в Екатеринбурге закрыли на карантин, сообщили в оперативном штабе региона.

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Ограничения введены во втором онкологическом отделении госпиталя (отделение опухолевой патологии головы и шеи). У одного из пациентов обнаружили коронавирус.

Госпитализации новых больных в отделении приостановили. Пациентов в зависимости от состояния либо отправили домой, либо перевели в другие отделения. Полноценную работу отделения возобновят 5 августа после проведения противоэпидемических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заразился коронавирусом.