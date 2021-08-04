Москва, 4 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Понятно, что бюрократические проволочки в Евросоюзе и ряде других стран, чьи рынки интересны мировым топовым фармацевтическим компаниям, имеющим в этих странах сильное лобби, будут продолжаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Фото Олега Богатырёва Вакцина «Спутник V»

«Но, судя по всему, с российской стороны тоже не наблюдается особенных усилий про продавливанию нашей вакцины на эти рынки.

С учетом того, что не только внутренние потребности России в «Спутнике V» далеко не удовлетворены и большая часть населения не вакцинирована, а зарубежные поставщики жалуются на задержки поставок, производственных мощностей явно не хватает.

Так что даже если ЕК и одобрит «Спутник V», дополнительного дохода извлечь не удастся, а вот репутация может пострадать.

Но, судя по всему, эта история не на один год, ревакцинация будет требоваться регулярно, так что на будущее российским производителям есть, за что бороться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) нет достаточного количества убедительных данных для одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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