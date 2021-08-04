Бюрократические проволочки в ЕС продолжатся: эксперт о «Спутнике V»
Москва, 4 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Понятно, что бюрократические проволочки в Евросоюзе и ряде других стран, чьи рынки интересны мировым топовым фармацевтическим компаниям, имеющим в этих странах сильное лобби, будут продолжаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) нет достаточного количества убедительных данных для одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
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