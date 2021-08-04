Токио, 4 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Японии было выявлено свыше 14,2 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 4 августа сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные с мест и статистику минздрава.

nakashi Коронавирус в Токио. Японии

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране превысило 972 тыс. и добавляется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 на сегодняшний день превысило 15,2 тыс.

Кроме того, отмечается, что в столице Японии за сутки также выявлено новое самое большое число носителей коронавируса — 4166.

При этом добавляется, что в Токио не хватает мест для больных средней тяжести и с легкими симптомами заболевания. В то же время, с 15 июля число вынужденных проходить лечение от COVID-19 дома увеличилось в 11 раз и превысило 10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио выявили 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.