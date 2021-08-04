Таллин, 4 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Предложение Больничной кассы Эстонии выплачивать семейным врачам премии в размере 500 евро за вакцинирование 70% пациентов является «издевательством». Об этом местный предприниматель Рон Лувищук заявил stolitsa.ee.

stevepb Вакцина

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«Это предложение, на мой взгляд, иначе как издевательским назвать нельзя», — отметил он, предлагая подсчитать выгоды от реализации идеи.

Так, напомнил Лувищук, 500 евро — это сумма «брутто», которая полагается на весь врачебный кабинет. «То есть медсестра, которая вынуждена тратить массу времени на телефонные разговоры с сомневающимися и уговаривать их прийти на вакцинацию, получит в итоге на руки всего 288 евро. Соотношение затрат, результата и оплаты работы явно находится в дисбалансе», — считает он.

Если Больничная касса действительно хочет повысить процент вакцинации, утверждает предприниматель, надо значительно повышать как размер вознаграждения, так и пропорциональный рост премии в зависимости от результата: «Провакцинировал, допустим, врач 70% от своего списка — получает 5000 евро от Больничной кассы. 80% — десять тысяч. 90 или более процентов — 50 000 евро».

Лувищук считает, что, несмотря на внушительность сумм, именно такая тактика окажется в итоге выгодна государству.

Так как в Эстонии всего 82 семейных врача, то на все даже максимальные премиальные понадобится 68 млн евро. В то время как содержание больных COVID-19 в больницах обходится и будет обходится куда дороже.

За одно только первое полугодие 2021 года Больничная касса потратила на покрытие расходов, связанных с пандемией, 88 млн евро, напомнил Лувищук. А до конца года эти траты могут достичь 150 миллионов.

«Невольно возникает вопрос: что выгоднее государству?», — обратился Лувищук авторам идеи о премии в 500 евро.