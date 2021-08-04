Тирасполь, 4 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) пошли полный курс вакцинации от COVID-19 73 279 человек или 15,7% населения. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба минздрава ПМР.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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В министерстве также сообщили, что первой дозой были привиты 76 523 жителя республики. Чаще всего в ПМР прививались вакциной «Спутник V». Первый компонент российского препарата вкололи 41 666 жителям, второй — 39 834.

Также в Приднестровье использовались вакцины AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Sinopharm и Janssen.

Как сообщало ИА REGNUM, в ПМР, по данным на 4 августа, за время пандемии выявили 51 004 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки — 45. Выздоровели в республике 49 328 человек, скончались 1247 пациентов с диагнозом COVID-19.