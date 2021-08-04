Токио, 4 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Шестикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина заявила, что не выступит на следующих Олимпийских играх. Об этом 4 августа сообщает «Р-Спорт».

Instagram.com/svetlanaromashina Светлана Ромашина

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31-летняя Ромашина объявила, что Олимпийские игры в Токио станут финальными для неё, она не выступит на Играх-2024 в Париже.

«У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет», — сказала Ромашина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ромашина вместе со Светланой Колесниченко завоевала золото в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио. Она стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.