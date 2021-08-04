Тбилиси, 4 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Грузии не потребовалось разворачивать полевые госпитали для пациентов с COVID-19, благодаря тому, что в стране достаточно гостиниц, которые были перепрофилированы соответствующим образом. Об этом заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния 4 августа сообщила на брифинге.

Госпиталь

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«Нам помогает и то, что в последнее время поток туристов из ряда стран уменьшился, поэтому возможности привлечения отелей увеличились, — сказал Габуния. — Управлять полевым госпиталем и обеспечивать его человеческими ресурсами будет очень сложно».

Представитель минздрава добавила, что пока вопрос о разворачивании полевых госпиталей не рассматривается. В минздраве рассчитывают, что будет достаточно имеющейся инфраструктуры гостиниц.

Стоит отметить, что с началом пандемии в Грузии решили использовать оставшиеся без туристов гостиницы и отели для организации там карантинных зон, а потом и для размещения пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в лёгкой форме. По данным на 4 августа, в Грузии 6045 пациентов находятся в медицинских учреждениях, а 2173 — в гостиницах.