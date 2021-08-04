Токио, 4 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Российская синхронистка Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com/svetlanaromashina Светлана Ромашина

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На счету других российских синхронисток Анастасии Давыдовой и Натальи Ищенко по пять золотых олимпийских медалей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа Ромашина вместе со Светланой Колесниченко завоевала золото в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио.

Ранее она становилась олимпийской чемпионкой в Пекине в 2008 году, дважды — в Лондоне в 2012-м и дважды — в Рио-де-Жанейро в 2016-м.