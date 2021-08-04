Симферополь, 4 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов потребовал от главы Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района покинуть пост. Возмущение главы региона вызвало разрешение администрацией поселения, вразрез с его указом, ночной работы заведений общепита. Информация об этом прозвучала 4 августа на заседании регионального оперштаба.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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«Нарушают ваш указ не предприниматели, а глава Песчановского сельского поселения, которая совершает неадекватные действия и превышает свои полномочия. Она разрешила предприятиям общественного питания на территории Песчановского сельского поселения осуществлять свою деятельность после 23:00», — доложила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

«Заявление в прокуратуру, всю деятельность полностью проверить, направить туда службу финнадзора, если там свое государство с флагом внутри поселка», — отреагировал Аксёнов.

«Главе поселения рекомендую написать заявление и уйти в отставку. Может не уходить, тогда будет сделано по следствию и суду», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2021 года в Крыму действует запрет на ночную работу заведений общепита — в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако ряду объектов общепита власти разрешили работу после 23:00 — при условии неукоснительного соблюдения требований Роспотребнадзора. На 4 августа в регионе разрешения на ночную работу получили 18 ресторанов и кафе.