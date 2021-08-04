Москва, 4 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Защита медицинского персонала остается важной задачей в борьбе с коронавирусной инфекцией, поэтому надлежит осуществлять контроль за качеством защитных масок и респираторов, особенно поставляемых в медицинские организации, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Медицинские маски

«На территории России разрешается обращение только тех медицинских изделий, которые зарегистрированы в установленном порядке. В условиях распространения коронавирусной инфекции и дефицита средств индивидуальной защиты правительство Российской смягчило порядок государственной регистрации медицинских изделий, что позволило сократить сроки поступления медицинских масок и респираторов от производителя к конечному потребителю.

Подтверждение класса защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания осуществляется по итогам обязательных испытаний, проводимых в лабораториях, аккредитованных Россаккредитацией.

Но, пользуясь упрощенным порядком госрегистрации не все производители проводят соответствующие испытания, в результате чего на рынок выходят маски и респираторы, которые не соответствуют заявленным классам защиты и не выполняют свои функции.

Это обстоятельство обеспокоило Ассоциацию разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, в результате чего представители ассоциации направили обращения в Минпромторг и Минздрав России, в Генеральную прокуратуры, Росздравнадзор, Федеральную службу по аккредитации, ФАС и в органы власти субъектов.

На основании такого обращения Росздравнадзор поручил ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» провести соответствующие исследования.

Эксперты подтвердили наличие пробелов в нормативно-правовых актах, которые устанавливают требования к средствам индивидуальной защиты и регулируют обеспечение их качества при закупке для нужд государственных учреждений здравоохранения.

На сегодняшний день проблема дефицита средств защиты органов дыхания не стоит, а угроза распространения коронавируса сохраняется. При этом защита медицинского персонала остается важной задачей в борьбе с инфекцией.

Поэтому считаю обоснованными и реальными для исполнения предъявляемые ассоциацией требования об изменении законодательства в части обязательной сертификации средств защиты дыхания для больниц, запрета поставок без прохождения токсикологических и технических испытаний, а также исключения масок и респираторов из списка изделий с упрощенной регистрацией», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, производители медицинских масок (Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты) попросили правительство РФ ужесточить правила их продажи.

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