Токио, 4 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) o.did Синхронное плавание

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Колесниченко и Ромашина показали лучший результат по итогам двух программ. В технической программе они показали результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.

Второе место заняли стали китайские спортсменки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499). Замкнули тройку Марта Федина и Анастасия Савчук из Украины (189,4620).

Для сборной России это золото стало 14-м на Олимпийских играх в Токио.