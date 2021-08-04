Тбилиси, 4 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса в Грузии вышли на пиковый уровень. Об этом заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния 4 августа заявила на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

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"В последние два дня регистрировали более, чем по 4 000 случаев в сутки. Это указывает на то, что это фактически мы вышли на пик четвертой волны», — сказала Габуния.

Она отметила, что в сложившихся условиях основным средством профилактики пандемии являются защитные маски. Представитель минздрава также сообщила, что для пациентов с COVID-19 мобилизуют дополнительные койки в больницах, увеличен штат сотрудников для дистанционных консультаций, чтобы не было задержек с ответами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 4 августа сообщили о 4233 выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. 3 августа выявили 4287 носителей SARS-CoV-2. Это самые высокие показатели в стране с декабря 2020 года.