Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 24 случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подтверждена смерть 13 женщин в возрасте от 49 до 87 лет и 11 мужчин в возрасте от 52 до 83 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, имели несколько хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 5 283 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.