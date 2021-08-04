Москва, 4 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Важность наращивания кооперации в области противодействия пандемии коронавируса признали участники Постминистерской конференции Россия — АСЕАН. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном 4 августа.

Gunawan Kartapranata Флаги стран АСЕАН

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В конференции Россия — АСЕАН участвовал в видеоформате замглавы МИД России Игорь Моргулов. Конференция вошла в число министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Разговор по ключевым вопросам российско-асеановских отношений был конструктивным, участники очертили круг приоритетных задач. Стороны будут готовить документы для принятия на высшем уровне.

«Особый упор был сделан на важности наращивания кооперации в области противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции», — отметили в МИД.

На конференции также затронули совместную борьбу с терроризмом и транснациональной преступностью, наркотиками, наметили конкретные шаги по углублению практического сотрудничества. Стороны подчеркнули актуальность уплотнения координации между Россией и АСЕАН.

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