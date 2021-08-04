Москва, 4 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Стоимость жилья в России будет стагнировать, несмотря на интенсивную инфляцию и повышение цен на строительные материалы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил вице-президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Жилье

«Период льготной ипотеки в России закончился, — сказал он. — Теперь на нее может претендовать лишь узкий круг потребителей. За два года выгодными условиями воспользовались практически все, кто хотел, из-за чего на рынке недвижимости образовался пузырь. Стоимость жилья перегрета. Банки не станут охотно выдавать ипотеку, а если и будут, то под повышенный процент. Так они будут компенсировать свои потери в случае, если жилье придется забирать и продавать по пониженной стоимости».

Как подчеркнул Головченко, в настоящее время в российский рынок недвижимости в основном объеме замедлил рост.

«Наблюдается снижение спроса. Стоимость жилья будет стагнировать, несмотря на интенсивную инфляцию в стране и повышение цен на строительные материалы. Этим воспользуются те, кто воспринимает недвижимость как вид инвестирования, а также, кто не успел приобрести жилье, — сказал Головченко. — К концу года процесс будет окончательно завершен, и стоимость жилья будет корректироваться. Тогда будут запущены меры по поддержке стоимости недвижимости, и стоимость жилья увеличится на 10−15%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в случае повышения ставок по ипотеке заемщики станут чаще выбирать вторичное жилье, а не первичное.