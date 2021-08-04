Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Швеции медсестры с узкой специализацией могут предписывать молодым людям в возрасте 16 и 17 лет пройти вакцинацию от COVID-19. Такое решение принял Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения, постановление которого вступило в силу 4 августа. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) whitesession Вакцина

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Напомним, что в июле Агентство общественного здравоохранения постановило, что с 9 августа всем 16−17-летним гражданам Швеции должна быть предложена вакцина. Право предписывать совершеннолетним пройти вакцинацию медсестры с узким профилем получили еще в декабре прошлого года. Теперь в Национальном совете здравоохранения и социального обеспечения посчитали, что это право будет распространяться и на подростков.

«Теперь, когда мы должны вакцинировать так много людей, нам требуется, чтобы больше медиков назначали пациенту пройти вакцинацию», — заявила в интервью новостному агентству ТТ юрист ведомства Агнета Каллеберг.