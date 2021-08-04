Москва, 4 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Еще год с небольшим население России вмиг смело гигиенические средства защиты, включая маски и перчатки. В российской рознице и учреждениях здравоохранения в марте-мае 2020 года был дефицит, а цены на продукцию взлетели почти в 10 раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Mosreg.ru В маске

«Тогда ни участников рынка, ни профильные ассоциации не волновали темы защиты прав потребителей, сети и производители, по сути. набивали карманы, наживаясь на беде.

Благодаря усилиям федеральных и региональных властей, доступность тех же масок была обеспечена к концу лета 2020 года, однако цены так и не опустились к уровню января 2020 года.

Забота о здоровье и качестве выпускаемых гигиенических средств почему-то озвучены производителями только в августе 2021 года. Громких случаев поставок бракованных респираторов и масок российским потребителям не было.

Конечно, есть риски, что низкий по качеству товар может попасть на рынок. Но поскольку на нем сегодня почти 140 млн потребителей, ежедневно пользующихся теми же масками, то напрашивается вывод о действующей конкурентной борьбе с небольшими производителями.

«Масочники» заработали немалые деньги и не мешало бы заняться бесплатными поставками продукции в социальные аптеки и крупные сетевые магазины. Вот за такую заботу народ точно будет благодарен», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину об ужесточении правил продажи защитных медицинских масок обратилась Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

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