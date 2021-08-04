Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Согласно пресс-релизу администрации Сконе (самый южный лен Швеции), в регионе вновь отмечается рост числа случаев заболевания COVID-19. Коронавирус, прежде всего, распространяется в группе граждан 20−59 лет, в то время как среди 15−19-летних число таких случаев сокращается. Об этом 4 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Коронавирус

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В регионе также предупредили местных жителей о проблемах с быстрыми тестами на наличие коронавируса, которые дают ложноотрицательные результаты, вследствие чего они заражают других людей, даже не подозревая об этом.

«Речь идет о тех людях, у которых наблюдались симптомы и которые купили коммерческие экспресс-тесты, но у них результат оказался отрицательным. Позже в процессе заболевания они, например, пострадали от потери вкуса, и затем их ПЦР-тесты дали положительные результаты. Таким образом, они продолжали жить так, как будто у них не было вируса, и тем самым подвергали других риску заражения», — говорится в пресс-релизе.