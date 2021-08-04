Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. За последние недели в Швеции увеличилось количество новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Это произошло после значительного снижения, которое фиксировалось с начала апреля. В стране также выросло число ковид-пациентов, находящихся в реанимации. Об этом 4 августа сообщила новостная служба SVT Nyheheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Неделю назад в Швеции 15 пациентов с диагнозом COVID-19 находились в отделениях интенсивной терапии. С тех пор их число увеличилось до 26. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не считает, что это сигнализирует о нарушении общей позитивной тенденции.

«В последние недели было всего несколько человек (которые поступили на лечение в реанимацию — прим. ИА REGNUM), так что это, вероятно, не более, чем простое совпадение. Совершенно очевидно, что сейчас заражение происходит именно в молодых возрастных группах до 30 лет. Но они крайне редко заболевают настолько, что нуждаются в помощи реаниматологов», — заявил Тегнелл в интервью государственному новостному агентству Швеции TT.