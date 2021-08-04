Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В администрации лена Стокгольм полагают, что темпы иммунизации населения от COVID-19 в столичном регионе Швеции достаточно высоки. Как ожидается сегодня, 4 августа, в Стокгольме будет пройдена еще одна знаковая отметка по числу привитых. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Вакцинация

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«Ожидается, что сегодня (4 августа — прим. ИА REGNUM) 50% всех взрослых получат оба компонента вакцины от COVID-19, 75% — получат хотя бы одну дозу вакцины. Это большой успех как для науки, так и системы здравоохранения, за что я глубоко благодарна», — говорится в пресс-релизе главы столичного депздрава Анны Старбринк.

Старбринк также сообщила, что 9 августа в Стокгольме начнется вакцинации 16−17-летних подростков. В таких регионах, как Вестманланд, Блекинге и Эребру она уже началась.