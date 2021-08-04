Краснодар, 4 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Власти Краснодарского края сознательно пошли на ужесточение антиковидных мер, несмотря на прогнозы о сокращении турпотока. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Sochiadm.ru Сочи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

»Мне странно слышать возмущения и переживания о том, что из-за новых правил гостиницы могут не дождаться своих туристов. Уж лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах. Понимаю, мои слова резко звучат. Но это правда, о которой многие почему-то предпочитают не думать», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшую неделю выросла на 9%, регистрируется по 30 смертей в день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодарского края сообщили, что за семь месяцев 2021 года регион посетили 9,5 млн человек, в том числе более 3 млн — в июле, когда уже вступили в действие ограничения. Резкого снижения спроса на отдых не прогнозируют и в августе-сентябре, несмотря на новые требования по заселению в гостиницы.

Между тем, по заявлению АТОР, ограничения на въезд невакцинированных граждан привели к резкому спаду туристических потоков в Краснодарский край и даже закрытию ряда отелей.