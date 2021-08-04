Нижний Новгород, 4 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде полицейские установили, что работница одного из местных медицинских учреждений наладила торговлю фальшивыми документами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

(сс) UNMEER Медик

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По версии следствия, 46-летняя женщина изготавливала и предоставляла непривитым от COVID-19 гражданам справки, подтверждающие, что они якобы прошли вакцинацию. За каждый поддельный документ она получала от них по 1500 рублей в качестве вознаграждения.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков».

Теперь работнице медицинского учреждения грозит до двух лет тюремного заключения.